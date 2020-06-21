بعد فوزة بجائزة النيل في العلوم الإجتماعية…د.جودة عبد الخالق لـ”الأهالي” :أطالب “المجلس الأعلي” أن يتبع نهج أكاديمة البحث العلمي في تقيمها للمرشحين لجوائز الدولة.

أكد دكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتضامن الأجتماعي الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع” علي أن ترشحه لجائزة النيل في العلوم الاجتماعية جاء من قبل “الجمعية المصرية للأقتصاد السياسي والأحصاء والتشريع، حيث أن من يمتلك حق الترشيح هي المؤسسات العلمية مثل الجامعات ومن في حكمها مثل إتحاد الكتاب في مجالات الآداب والصالونات الثقافية والفنية وذلك في مجالات العلوم الإجتماعية والآداب والفنون.

وأشار عبد الخالق إلي أن هناك أربعة مستويات لجوائز الدولة أرفعها وأعلاها جائزة النيل ثم تليها الجائزة التقديرية ثم جائزة التفوق وأخيراً الجائزة التشجيعية.

وأضاف قائلاً أن ترشحه وفوزه بجائزة النيل كشف له عن أمر مهم جداً بالنسبة له وهو الحب الشديد الذي عبر عنه أطياف كثيرة من الشعب المصري ليس فقط من قبل المثقفين والعلماء بل من البسطاء من أبناء هذا الشعب وهذه هي الجائزة.

وأستطرد عبد الخالق قائلاً: إنا أعلم أن هناك مجال كبير جداً للضغط سواء بالترغيب أو الترهيب ولهذا أريد أن أطرح نقطة هامة وأرجوا العمل بها وأن تؤُخذ بعين الأعتبار تحقيقاً للمصلحة العامة وهي: أن هناك جهتان تقومان علي جوائز الدولة فيما يتعلق بالتنظيم والإعلان عن الفوز بها، الجهة الأولي هي “المجلس الأعلى للثقافة” وهو مسئول عن الأعلان عن الجوائز في المجالات الثلاثة “الآداب، الفنون، العلوم الإجتماعية” في الجوائز الأربعة “النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية”، أما الجهة الأخري المسئولة عن منح جوائز الدولة فهي “أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا” في المجالات العلمية مثل الطب والهندسة والعلوم والتكنولوجيا، وهنا نلاحظ الفرق في أسلوب التعامل مع جوائز الدولة بين المجلس الأعلي للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد عبد الخالق علي أن الاكاديمية تضع نظام دقيق وموضوعي لتقييم المرشحين والمتقدمين للجوائز، فعلي سبيل المثال تقوم بفحص الأنتاج العلمي في أي “مجلات” تم نشره، ومستوي هذه “المجلات العلمية” ودرجة الأقتباس منها، وعلي هذا الأساس تعطي عدد من النقاط، أيضا تراعي إذا كانت الشخصية المُرشحة لديها براءات أختراع أم لا فهذا أيضا يمنح عدد من النقاط، ثالثاً: تبحث الأكاديمة فيما إذا كان للشخصية مدرسة علمية في شكل طلاب أجروا رسائل علمية سواء ماجيستير أو دكتوراه تحت إشرافه، فهذا أيضا يمنح عدد من النقاط بالإضافة إلي ذلك إذا كان المتقدم له أسهامات في حل المشكلات العملية مثل الزراعة والصناعة والنقل..إلخ فهذه الأسهامات تعطي أيضاً عدد من النقاط، ثم تفرز هذه النقاط من قبل النظراء، وفي النهاية يكون هناك وضوح رؤية ويتم المفاضلة بين المرشحين علي أساس مجموع النقاط وبناء عليه يكون الأختيار له أساس موضوعي وأكثر دقة وعدالة وشفافية.

وقال :”ولهذا يجب أن ينظر المجلس الأعلى للثقافة إلي آلية مشابهة لمعايير الأكاديمية فضلاً عن التصويت، وذلك حرصاً مني علي مستوى الجائزة وعلي مكانة المجلس الأعلى للثقافة، الذي عملت به لمدة 6 سنوات في رئاسة لجنة الأقتصاد، وتقديراً لدور المجلس وتحقيقاً للمصلحة العامة. أتمني أن يعاد النظر في طريقة تقييم وأختيار المرشحين لجوائز الدولة في مجالات الآداب والفنون والعلوم الأجتماعية وهي الجوائز المسئول عنها المجلس الأعلى للثقافة. ولهذا يتفاوت الشعور بالسعادة عند الفوز بالجائزة. ”

وفي نفس السياق أكد عبد الخالق علي أن هناك فرق بين الجهات المرشحة لجوائز الدولة وهي الجهات التي تقدم الأسماء وتستوفي الأوراق اللازمة وبين الجهات المانحة وهي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للثقافة.

وعن شعوره لحظة معرفة فوزه بالجائزة قال: المتوقع أن الشخص يشعر بالسعادة، ولكني لم أنفعل ولم أشعر بالفرحة العارمة أو السعادة البالغة، ولكني شعرت بالرضا و الذي أسعدني حقاً هو رد فعل الناس وخاصة المقربين مني الذين أسعدهم حصولي علي الجائزة ولهذا أحب أن أشكر كل الناس التي بادرت بالتهنئة.