82 % من عمليات ختان الإناث تجري بأيدي أعضاء الفريق الطبي

كشفت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن هناك 82 % من هذه العمليات تجري بأيدي أعضاء الفريق الطبي تحت مسمى تجميل أو ” مبرر طبي “.

وأضافت خلال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أنه لا يوجد أي مصطلح خاص بالختان يدرس في كلية الطب، وأن هذا الفعل ليس له أي علاقة بالتجميل، ولا أي منافع، مؤكدة الأضرار الخطيرة التي تنتج أثناء هذه العملية، والتي تليها أضرار نفسية وصحية ترافق الفتاة طوال حياتها.

وأشارت إلى أهمية دور كل من نقابة الأطباء والتمريض والطب الشرعي في التصدي لهذه الجريمة وبالأخص تطبيب ختان الإناث، موضحة دور التعاون المثمر مع مكتب النائب العام، لأنه لا يدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي تحول إلى مكتبه، متعهدة باستكمال المسيرة لحماية أطفال مصر وباتخاذ خطوات تنفيذية جادة للقضاء على هذه الجريمة.