بدء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية وتكاتف كافة جهات الدولة

بدأت فى العاشرة من صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية “غير مسبوقة ” لمواجهة فيروس “كورونا ” وبمشاركة كافة جهات الدولة ، حيث يؤدى قرابة 700 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية وقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية من تعقيم للجان ، وتوزيع كمامات على الطلاب والمراقبين ، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص عيادة طبية في كل لجنة يتواجد بها طبيب او طبيبة وتوفير 2500 سيارة اسعافات للتواجد أمام اللجان.