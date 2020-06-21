مباحث ثان أسيوط تتمكن من ضبط موظف بالاوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و 100 جرام قبل توزيعها

كتب سويفى رشدى

تمكن ضباط مباحث قسم ثان اسيوط من ضبط موظف بالاوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية بأسيوط قبل توزيعها . كان اللواء اسعد الذكير مدير امن اسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات من المقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث قسم ثان اسيوط تفيد بقيام موظف بالاوقاف بترويج وبيع المواد المخدرة بمنطقة الوليدية . وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد المهدى وكيل ادارة البحث والمقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقيب احمد عبدالمقصود بمباحث القسم تحت اشراف اللواء منتصر عويضة مدير المباحث والعميد عصام غانم مدير فرع الامن العام حيث تم ضبط ” ياسر ي. أ . ” ٤٥ موظف بالاوقاف ومقيم الاربعين وبحوزته ٤٥٣ تذكرة هيروين وحوالى ١٠٠ جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية قبل توزيعهم وتحرر المحضر٢٩٧٥ ادارى ثان اسيوط لسنة ٢٠٢٠ وجارى العرض على النيابة العامة .