جولة تفقدية لمحافظ كفرالشيخ لمشروع الصرف الصحى بمصيف بلطيم

كتب منتصر النجار

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يرافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة مشروع الصرف الصحى بمدينة مصيف بلطيم القائم على مساحة 40 ألف م2 وتضم محطة معالجة ومحطتى رفع الأولى رئيسية والأخرى فرعية وتابع محافظ كفر الشيخ إستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة مصيف بلطيم الذى يضم محطة المعالجة و محطة رفع خطوط الطرد شبكات الانحدار حيث تم مراجعة الأعمال التنفيذية لمحطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام ومحطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس فضلًا عن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحماد وأشار محافظ كفرالشيخ أن مشروع الصرف الصحى بمصيف بلطيم يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالى كفرالشيخ وكلف محافظ كفرالشيخ المهندس محمد إمام بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى وتكليف نائب لكل محطة ووضع لوحات إعلانية لكل مشروع بالبيانات والجدول الزمنى المحدد لها جاء ذلك بحضور المهندس محمد إمام رئيس مدينة مصيف بلطيم والمهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ والمهندسة مجيدة غريب مدير عام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة