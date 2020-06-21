ضبط مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص بقرية بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات بإحدى القرى التابعة لمركز شبين الكوم داخل مزرعة (أحد المواطنين – مقيم بذات الناحية) وأمكن ضبط الآتى:- عدد 2 ماكينة سحب وغزل عدد 120000 كمامة غير مطابقة للمواصفات. عدد 750 كيلو قماش خام مستلزمات تصنيع. عدد 100 كيلو أستك. عدد 1500 علبة فارغة لتعبئة المنتج. كمية من الشمع المُستخدم فى عملية التصنيع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات