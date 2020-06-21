في استحابة سريعة من الهيئة الوطنية للصحافة:تحويل احد العاملين بالشركة القومية للتوزيع لمستشفى المقاولون العرب

فى استحابة سريعة من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر تم تحويل مجدى عبد الكريم احد العاملين بالشركة القومية للتوزيع لمستشفى المقاولون العرب حيث انه اصيب بفيروس كورونا ويعاني من ارتفاع فى درجات الحرارة وضيق بالتنفس ، ويعانى من امراض مزمنة وهي الضغط و السكر ..و هذا تواصلت الشركة مع الهيئة التى قامت بتحويله علي الفور للمستشفى لعمل اللازم واتخاذ الاجراءات الطبية المناسبة لحالته.