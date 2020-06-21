طالب يمزق ورقة الإجابة وبلاغ باصابة طالب وملاحظ بكورونا باليوم الأول للثانوية بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

أدى اليوم الأحد 21/6/2020 طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بمحافظة المنوفية اختبار اللغة العربية في مائة وواحد لجنة موزعة على الإدارات التعليمية العشر وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بدواوين الإدارات التعليمية تلقت بلاغات من بعض اللجان تتعلق بوجود بعض المعوقات الإدارية البسيطة وتم حلها على الفوركما رصدت غرفة العمليات أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها : • تأجيل الامتحان لطالبتين أحدهما بمدرسة اسماعيل وهبه بجريس بأشمون لتقديمها تقرير بتاريخ اليوم يفيد ارتفاع درجة حرارتها واحتياجها الي راحة لمدة 3 أيام ، والأخرى بمدرسة التجارة المتقدمة بأشمون حيث قدمت تقرير يفيد بمرضها ، كما تم التحقيق مع احد الطلاب بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها لقيامه بتمزيق ورقة الاجابة بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنواني بمليج . • تأجيل الامتحان للدور الثاني لطالب بمدرسة السادات الثانوية بميت أبو لكوم ادارة تلا التعليمية لاصابته بحالة صرع اثناء تأدية الامتحان وعلي الفور تم الكشف عليه وقامت الاسعاف بنقله للمستشفى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حفاظاً علي مصلحة الطالب ، كما تم تأجيل امتحان طالبة للدور الثاني بمدرسة الايمان الابتدائية بأشمون لشعورها بألم في الصدر و عليه تم طلب الاسعاف ونقلها للمستشفى واتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ علي حقوق الطالبة ، كما تم تأجيل الامتحان للدور الثاني لطالب بمدرسة فاطمة الزهراء بأشمون لإبلاغه أنه يعاني من كورونا دون وجود تقارير تفيد بذلك وعليه تم طلب الاسعاف ونقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة ، فيما تم نقل ملاحظ بلجنة ميت فارس ع المشتركة ببركة السبع للمستشفى لإبلاغه بمرضه بكورونا وعلي الفور تم الاستعانة ببديل من القوة الاحتياطية . وأضاف سويد أن نسبة الحضور اليوم لامتحان اللغة العربية بلغت 99,15 % حيث حضر 31048 من إجمالي 31313 بنسبة غياب بلغت 85, % وعدد 265 طالب وطالبة كما أكد أنه تم التأكد من توزيع بوكليت مادة التربية الدينية وبوكليت مادة الإقتصاد والإحصاء على جميع الطلاب قبل مغادرتهم مقار اللجان وهي المواد التي لا تضاف إلى المجموع ، بينما أدى جميع الطلاب امتحان اليوم الاول بانتظام وهدوء وسط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الجميع ولم تتلقى غرفة العمليات أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور تتعلق بامتحان اليوم .