مهزلة فى مدرسة بادارة العجمى بالاسكندرية تكدس الطلاب و دخول اللجان بالتليفونات وعدم توزيع لوازم التعقيم

كتب احمد سلامة

شهدت مدرسة حمزة بن عبد المطلب التابعة لادارة العجمى التعليمية غرب الاسكندرية فى اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة حالة من الفوضى اوساط الطلاب واولياء الامور الذين تمكن عدد منهم من الدخول الى فناء المدرسة وادى تكدس الطلاب امام بوابة الدخول الى عدم الكشف الحرارى لبعضهم وعدم الكشف عما معهم من موانع ويقول أحد الملاحظين أن المدرسة لم يتواجد فيها اى مسؤول من الامنن وتم اختلاط اولياء الامور مع الطلاب. وأضاف الملاجظ أنه لم يتم توزيع أى لوازم التعقيم على المعلمين أثناء الامتحان وعند طلبها من رئيس اللجنة أجابه ان العدد قليل وليس كاف وأن بعض المعلمين لم يجدوا الكحول أو قناع الوجه رغم توافرها بكميات كبيرة بدعوى انها مخصصة للمراقبين وذلك رغم اختلاط الملاجظين مع الطلاب بشكل دائم . ويقول ملاجظ آخر عن أوراق الاحصاء والدين والتربية القومية المخصصة للطلاب أن اسماء الطلاب كانت غير مطابقة مما اضطرهم للعمل بعد انتهاء اللجنه ساعتين ولم يتم توقيع الطلبة عل استلام الأوراق . ويضيف أن مبانى وفصول المدرسة كانت فى غير نظيفة ومليئة بالاتربة كأنها مهجورة