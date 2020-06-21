ثانوية فاقوس شرقية بلا مشكلات

كتب محمد يعقوب

اكد محمد منصور السعداوى رئيس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بفاقوس بان غرفة العمليات لم تتلقى اية شكاوى من اى نوع سواء من الطلاب أو اولياء امورهم أو حتى الملاحظين ورؤساء اللجان وكافة القائمين على العملية الامتحانية وذلك بخصوص امتحانات اللغة العربية وان الامتحانات تمت اليوم فى أجواء هادئةوصحية وبدأت فى الساعة العاشرة صباحا وانتهت فى الساعة الواحدة ظهرا و ولفت إلى أنه وأعضاء الغرفة منذ الخامسة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا متواجدون فى غرفتهم لحل المشكلات وتذليل العقبات أمام المنتدبين لأعمال الامتحانات والطلاب وأشار السعداوى إلى أنه تابع من غرفته جميع اللجان الاربع عشر التى تضمهم إدارة فاقوس بلا استثناء وأنه اطمأن على سلامة العملية الامتحانية متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق ووجهة دعاءه لهم بالتوفيق عبر جريدة الأهالى قائلا فى دعائه دمتم لمصر ودامت مصر شامخة بكم