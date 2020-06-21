مفتي مصر يدعو المصريين للتكاتف والدفاع عن أمن بلادهم وسلامتها

حث مفتي مصر الشيخ شوقي علام اليوم الأحد، أبناء الشعب المصري على التكاتف في ظل التحديات الراهنة، داعيا إياهم “للوقوف بلا خوف أو خجل للدفاع عن أمن بلادهم وسلامتها”.

وقال علام في كلمته: “الله أمرنا بالتكاتف والثبات والتعاون في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الأوطان، لذا أهيب بشعب مصر العظيم أن يقف بلا خوف أو خجل في الصف الأول من صفوف حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامته”.

وأضاف: “من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن، علينا أن نقف صفا واحدا خلف القيادة الوطنية، وهذا واجب شرعي لا مرية فيه ولا خلاف عليه”.

وتابع: “كل من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية خائن لدينه ووطنه”، محذرا المصريين من الانجرار خلف الشائعات التي يطلقها من أسماهم بـ”خونة الأوطان ومدعي التدين والوطنية”.

وشدد على ضرورة إدراك الشعب لعدالة قضيته، وأن “لدينا جيشا رشيدا لم ولن يعتدي، لكنه قادر على ردع كل يد آثمة تهدد أمن مصر وسلامتها”.

وفي ختام كلمته المصورة توجه بخالص الدعاء أن “ينصر مصر وشعبها وقائدها، وأن يجنب بلادنا كل شر”.