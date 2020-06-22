إتحاد عمال ليبيا :ندعم “المبادرة المصرية ” ..وندعو الاتحاد العمالي التركي للوقوف مع الشعب الليبي ضد السياسة “الإردوغانية”

أعلن اتحاد عمال ليبيا، دعمه الجيش الليبي والمبادرة المصرية، مؤكداً أن “أمن مصر من أمن ليبيا وستنتصر ليبيا”.وقال في بيان نقلته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة على فيسبوك “ندعو الاتحاد التركي للعمال للوقوف مع الشعب الليبي ضد السياسة “الإردوغانية”.

كما قال “نطالب منظمات العمل الدولية والاتحادات العمالية بالوقوف والتضامن معا للوقوف ضد السياسة الإردوغانية التي أصبحت تشكل خطرا على السلم والمن الدوليين”.

يأتي هذا بعد تأكيد مصر على أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا سيعتبر شرعياً، في الوقت الذي تواصل فيه تركيا ضخ السلاح والمرتزقة إلى ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قد شدد في خطاب، السبت، على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

كما أكد أن السيسي الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.