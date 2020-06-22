الخارجية الفلسطينية تشكر الأشقاء في مصر والأردن على تأمين وصول الدفعة الأولى من العالقين في مصر

وصلت الدفعة الأولى من العالقين في جمهورية مصر العربية لأرض الوطن ، في اطار حملة “عودة الاحباب” حيث بلغ عددهم 270، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات الفلسطينية العامة مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وبتوجيهات ومتابعة يومية من السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه ومعالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج واللجنة الوزارية المختصة بقضية العالقين، وبمتابعة ميدانية من سفارتي دولة فلسطين في كل من مصر والاردن، سواء من حيث الترتيبات المتعلقة بنقلهم فجرا الى مطار القاهرة الدولي واستكمال ترتيبات وإجراءات المغادرة حتى ساعة متأخرة من الليل، او ترتيب استقبالهم ونقلهم من المطار إلى الجسر مع السلطات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية،

وتم استقبالهم من هيئة المعابر والحدود وطواقم وزارة الصحة الفلسطينية لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وكذلك الشرطة وقوات الامن الوطني والاجهزة الامنية المختلفة التي وفرت لهم بيئة استقبال امنه وصحية ومريحه، كما تم استقبالهم من قبل سعادة السفير د.احمد الديك ممثلا لوزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي. تتقدم الوزارة بخالص شكرها وتقديرها الى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والى جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية المصزية ووزارة الخارجية والمغتربين الاردنية، وجميع الجهات المصرية والاردنية المختصة التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين اعادة هذه الدفعة من الاحباب، وتواصل بذل جهودها المخلصة لتأمين عودة جميع العالقين في جمهورية مصر العربية، بما فيها الاجهزة الامنية المختصة والمخابرات العامة، وادارات المعابر والحدود، ولجان ادارة الازمات المركزية، والشركات الناقلة جوا وبرا، و طواقم مطاري القاهرة الدولي والملكة علياء الدولي، وسفيري البلدين الشقيقين الاردني والمصري لدى دولة فلسطين.

كما تتقدم الوزارة بالشكر الجزيل الى جميع الدول التي تسهل عملية اجلاء العالقين من ابناء شعبنا. ان الوزارة إذ تحيي الجهود الجبارة التي بذلتها سفارة دولة فلسطين في القاهرة في متابعة قضية العالقين في مصر، السفير وكادر السفارة واعضائها، فإنها تحيي سفارة دولة فلسطين في المملكه الاردنية الهاشمية، السفير والكادر الذي يعمل ليل نهار بالتنسيق مع الأشقاء في الاردن لاستقبال الدفعات المتتالية من “عودة الاحباب”، والذين لولا موافقاتهم على فتح مجالهم الجوي واراضيهم وحدودهم لما تمكنا من إعادة العالقين.