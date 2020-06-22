رئيس الوزراء يستعرض الجزء الأول من كتاب “حكايات الولاد والأرض”

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نسخة من الجزء الأول من كتاب “حكايات الولاد والأرض” الذي أهدته له الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة. وهو من إعداد الكاتب محمد نبيل محمد،، ويتضمن حكايات من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأبنائه. وثمن رئيس الوزراء قيمة الأعمال الفنية والأدبية المتنوعة التي تُخلد البطولات الغالية التي يسطرها شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يثبتون يوماً بعد يوم، أنهم درع حماية الوطن، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار، مؤكداً أن هذا النوع من الأعمال الفنية يُوفر لشبابنا وللأجيال الصاعدة القدوة الصالحة والنماذج التي يجب أن يُحتذي بها.

وثمنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، محتوى الجزء الأول من الكتاب، الذي تم نشره في جريدة الجمهورية في شهري ابريل ومايو 2020، والمتضمن بين دفتيه السير العطرة للعظماء من أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مُضيفة أنه يُعد رسالة محبة من وزارة الثقافة لكل اسرة مصرية وعنوان امتنان وعرفان لما بذله الشجعان في ميدان الشرف، وتقديراً لتضحيات الشهداء بأرواحهم، ولافتة في الوقت نفسه إلى أن الكتاب يُعد أيضاً تقديراً لكل أم عظيمة وزوجة قوية وأخت وابنة ما زالت تستمد الفخر من سيرة هؤلاء الأبطال.