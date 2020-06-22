في إجتماع قيادتي منظمة الشبيبة الاستقلالية المغربية واتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع:تفعيل بروتوكول التعاون..وتعزيز التعاون الإعلامي بين المنظمتين..والتضامن مع الشعب المصري في أزمة سد النهضة

انعقد مساء امس الأحد 21 يونيو 2020، لقاء ثنائي عن بعد بين قيادتي كل من منظمة الشبيبة الاستقلالية المغربية واتحاد الشباب التقدمي المصري ( الجناح الشبابي لحزب التجمع ) .

وقد حضر اللقاء محمود الدسوقي الأمين العام لاتحاد الشباب التقدمي، شريف رشاد عضو المكتب التنفيذي ،ومينا كرم عضو الأمانة العامة للاتحاد. وقد مثل الجانب المغربي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية عثمان الطرمونية، وبحضور الدكتور محسن البوزيدي ،ومراد البلاح عضوي المكتب التنفيذي للمنظمة، بالإضافة إلى أمينة حلمي عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال.

اللقاء الذي جاء في سياق تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين في القاهرة شهر ديسمبر الماضي، كان فرصة للتواصل وتبادل الأخبار عن الأوضاع في البلدين والحالة الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا بالعالم. وكذا مختف القضايا ذات الراهنية المرتبطة بالشباب والعلاقات الثنائية.

وقد أعقب اللقاء صدور بيان صحفي مشترك تم التأكيد من خلاله على موقف منظمة الشبيبة الاستقلالية بالمغرب من التضامن مع الشعب المصري بخصوص الأوضاع الخطيرة المرتبطة ببناء سد النهضة، مع الإشارة إلى حق الدولة الإثيوبية في تنمية بلادها مقابل مراعاة وضعية المنتفعين من نهر النيل بكل من السودان ومصر.

وقد تناول اللقاء مختلف المبادرات والأنشطة الهادفة المنظمة من قبل الطرفين، وتبادل وجهات النظر في عدد مهم من القضايا الدولية. خلص إلى الاتفاق على:

– عقد لقاء تواصلي عن بعد قريبا بين قيادتي المنظمتين، ورؤساء اللجان النوعية في الجانبين، لتعزيز التعاون المشترك، والإنفتاح على المبادرات المختلفة في هذا الإطار.

– تثمين اتحاد الشباب التقدمي لمبادرة تأسيس الاتحاد الأفرومتوسطي للشباب، واعتباره شريك في تأسيسه، والمساهمة في العمل فيه لما يخدم مصلحة الشباب الإفريقي والعربي بصفة عامة.

– تعزيز التعاون الإعلامي بين المنظمتين، وتبادل النشرات والوثائق المتنوعة المرتبطة بأنشطة المنظمتين، ومواقفهما في مختلف القضايا.

كما أكد الجانبان على أهمية الحضور الرسمي المتبادل في مختلف الأنشطة المنظمة من كلا التنظيمين كلما أتيحت الفرصة لذلك.