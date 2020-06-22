بدأ امتحانات الثانوية الازهرية فى الاسكندرية اليوم واستمرار حملات الازالة فى الاحياء

كتب احمد سلامة

بدأت صباح اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة الازهرية وسط اجراءات احترازية للطلاب والمراقبين وقال بيان صادر اليوم من الادارة الازهرية أن الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالإدارة الأزهرية في الإسكندرية قد قرر استبعاد أحد أعضاء لجنة بنين أبوقير لاكتشاف أن له صلة قرابة من الدرجة الأولى من أحد طلاب الشهادة الثانوية العامة. على الرغم من توقيعه على أنه لا يوجد موانع من مشاركته في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، وتمت إحالته للشئون القانونية لاتخاذ اللازم تجاهه.. وكان قد بدأت اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبي بالإسكندرية حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادة الفقه، وتفقد الشيخ خميس محمد مدير عام العلوم الشرعية والعربية سير أعمال الامتحانات بلجنة معهد بنين أبوقير وتضم طلاب معهدي بنين أبوقير، وبنين الشيخ محمود أبوالعيون، ولجنة فتيات السيوف وتضم طالبات معهدي فتيات السيوف، وفتيات سيدي بشر، ورافق أسامة قدري موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة. وكما تابع الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات لجان معاهد بنين الإسكندرية، وبنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من جميع الطلاب والمشاركين في اللجان للمحافظة على سلامتهم. من جهة اخرى واصلت الأجهزة التنفيذية ووحدة التدخل السريع غرب الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية حملات مكبرة على العقارات المخالفة بحي العامرية ثان وحي غرب ونفذت وحدة التدخل السريع وإدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية، بحي العامرية ثان، حملة لتنفيذ قرارات الإزالة بمنطقة الهوارية والكينج قبلى، أسفرت عن تنفيذ قرار رقم 67 لسنة 2020 بشارع عمر بن الخطاب بالهوارية قبلي السكة الحديد عبارة عن دور أرضى وأول علوي وتم تسليمه للمقاول لاستكمال الإزالة، وتم إزالة سو ر بطول عشرين متر بالكينج قبلي بجوار مدرسة الصفوة بالقرار رقم 40لسنة2020 وفي حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، أسفرت الحملات التي شنها الحي عن إزالة جزء مباني أعلي الرصيف في حرم المنفعة العامة وذلك بشارع الاسناوي وناصيه عبد الملك ابن مروان، وكذلك قرار ازاله لسور واعمده خرسانيه ومغطي بتنده صاج بشارع التوفيقية بكوم الشقافه. وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.