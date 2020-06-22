الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم تحذر من استخدام الطائرات الورقية 

كتب عادل شحتينو

حذرت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة شبين الكوم برئاسة هناء عقيلة رئيسة المركز والمدينة المواطنين من استخدام الطائرات الورقية بجوار شبكات الكهرباء لما تشكله من خطورة وحفاظاً على حياتهم من أي مخاطر وأيضاً حفاظاً على استقرار التغذية الكهربية خاصة في ظروف امتحانات الثانوية العامة . جاء هذا التحذير بعدما تلاحظ في الفترة الأخيرة تكرار فصل التغذية الكهربية وأيضاً حدوث إصابة نتيجة صعق كهربي لبعض المواطنين بسبب قيامهم باستخدام الطائرات الورقية بجوار وبتداخل مع شبكات الكهرباء .