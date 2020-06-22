تعليم المنوفية يناقش سلبيات ومعوقات اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة

كتب عادل شحتينو

عقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اجتماعا ظهر اليوم بحضور جميع المديرين العموم بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية . تناول الاجتماع استعراضا للسلبيات الإدارية والمعوقات التي رصدتها غرفة العمليات بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية. و التى رصدت باليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة والذى بدأ امس الاحد شدد سويد على مديري الإدارات التعليمة بالتنبيه على رؤساء لجان الثانوية العامة بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب أثناء الاستعداد لدخول اللجنة والتنسيق الجاد مع أمن اللجنة من الخارج لعدم السماح بوقوف أولياء أمور الطلاب أمام بوابات اللجان انتظارا لأبنائهم حرصا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان ولضمان توفير جو هادئ لأبنائهم أكد سويد أيضا على حق الطالب في دخول اللجنة مصطحبا أدوات التعقيم الخاصة به من منزله علاوة على أدوات التعقيم التي وفرتها الدولة له . على صعيد آخر أدى اليوم طلبة الثانوية العامة للمكفوفين امتحان اللغة العربية ( الورقة الثانية ) حيث تقدم عدد ستة طلاب بمعهد النور للمكفوفين بشبين الكوم .