ملك البحرين: نقدّر لمصر دورها كعمق حيوي واستراتيجي وما تمثله من ثقل أمني

أكدت مملكة البحرين على موقفها الثابت والراسخ في دعم مصر للحفاظ على أمنها القومي والأمن القومي العربي، وأن مصر هي قلب العروبة النابض، في افتتاحية واحدة من أهم الصحف البحرينية الصادرة صباح أمس الاثنين. حيث أشادت صحيفة الأيام البحرينية فى افتتاحية في افتتاحيتها بدور مصر التاريخى والمحورى فى العالم العربى،

وقالت: إن مصر لها دورها التاريخي الاستراتيجي والمحوري، كعمق حيوي للأمة العربية، لذلك فهي عانت ومازالت تعاني من محاولات استهدافها بشتى الطرق والأساليب، في محاولة للنيل من مكانتها الكبيرة في قلب الأمة. وذكرت الصحيفة: في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، فقد قدّمت مصر كوكبة من الشهداء من خيرة أبنائها الذين سقطوا في معارك الشرف والانتماء والكرامة، دفاعًا عن مصر، وعن الأمة العربية وصيانة ووحدة الأراضي العربية وسلامتها وحفظ مصالحها. وأكدت على إن الدور المصري المحوري مشهود في كل العالم العربي، ليس عسكريًا وسياسيًا فقط، وإنما أيضًا إسهامات مصر الكبيرة في العملية التعليمية والقضائية والصحية والعمرانية، وغيرها من المجالات التي وقف فيها أبناء مصر إلى جانب أشقائهم العرب.

ولفتت الصحيفة إلى محاولات النيل من أمن مصر قائلة: واليوم، فإن مصر تتعرّض لمحاولة من أجل النيل من أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، وهي محاولة وإن كنا على ثقة بأن مصر قادرة على قبرها، إلا أن من واجبنا العربي القومي أن نقف جنبًا إلى جنب مع مصر العروبة، مصر التضحية والفداء، التي لم تتوانَ في التضحية من أجل الأمة العربية. وأكدت على إن أيّ محاولة للمساس بمصر هي مساس بكل الدول العربية، وأيّ محاولة لاستهداف مصر، بأيّ شكل من الأشكال، هي محاولة لاستهداف كل دولنا العربية، فهذا شأن لا يخصّ مصر وحدها، وإنما هو أمر يستهدف ضرب كل الدول العربية والاستفراد بها واحدة بعد الأخرى.

وفى الختام أكدت القول: في البحرين، كما أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد فإننا نقدّر لمصر دورها كعمق حيوي واستراتيجي وما تمثله من ثقل أمني، وإن البحرين حريصة على أمن واستقرار مصر وتقدّمها والنهوض بدورها، ونصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة. وأكدت: لم تتوانَ البحرين يوم أمس في التأكيد على تضامنها مع مصر وحقها في الدفاع عن أمنها واستقرارها، فهذا واجب كل إنسان عروبي الانتماء تجاه مصر العروبة وحقها في الدفاع عن أمنها القومي إزاء تطوّرات الأحداث في ليبيا الشقيقة.

وقالت :قيام مصر بالدفاع عن حدودها من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة هو حق مشروع لها لا جدال ولا مساومة عليه، وهو إجراء يحظى بدعم وتأييد الأمة العربية، فكل العالم يعرف أن مصر هي دولة سلام ومحبّة وتسعى الى حقن الدماء دائمًا، لذلك فهي طرحت مبادرة إعلان القاهرة من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والسلام. واختتمت :إن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، ستظل دائمًا ملتزمة بقضايا الأمة العربية، وتقف على أهبّة الاستعداد دائمًا من أجل مساندة أيّ شقيق عربي، ومع كل جهد عربي جماعي، فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بمصر العروبة، التي هي بمنزلة القلب للأمة العربية.