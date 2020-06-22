للعام الثاني على التوالي: المجلة التربوية لجامعة سوهاج تحصل علي المركز الأول في تصنيف جامعات مصر

كتب ابراهيم عبد الرؤوف

اعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن حصول المجلة التربوية الصادرة عن كلية التربية على المركز الاول للعام الثاني على التوالي وسط اكثر من 80 مجلة، في تقييم المجلات المصرية والمحلية لجامعات مصر المختلفة . وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد كلية التربية، انه في إطار تطوير البحث العلمي ورفع شأنه في مصر، اطلق المجلس الأعلى للجامعات مسابقة للمجلات العلمية التي سيتم إدراجها على قائمة اللجان العلمية بالمجلس، مشيرا الى انه قد تم تقييم هذه المجلات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبنك المعرفة المصري لتكون بمثابة نموذج يحتذى به كخطوة أولى ، ولكي يتم نشرها بصورة دولية تساعد على رفع تصنيف مصر وجامعاتها في المحافل الدولية. يذكر ان جامعة عين شمس حصلت على المركز الثاني ، فيما حصلت الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي على المركز الثالث، وجامعة بني سويف على المركز الرابع والخامس، وجامعة القاهرة على المركز السادس