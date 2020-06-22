رئيس "عمال لبنان"
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رئيس “عمال لبنان” يدعو إلى حملة نقابية وعمالية لدعم الموقف المصري في أزمة “سد النهضة” ضد التعنت الأثيوبي.

كتب عبد الوهاب خضر
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دعا رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان إلى إطلاق حملة قومية نقابية وشعبية ورسميّة لدعم الموقف المصري في أزمة سد النهضة،ضد التعنت الأثيوبي ،ومحاولات إتخاذ إجراءات أحادية بخصوص “السد” ..وقال “فقيه” على صفحته على “الفيس بوك “:”في مشكلة مياه النيل بين مصر واثيوبيا ، مع مصر ظالمة او مظلومة …ومعها في الحفاظ على شريان حياتها ومصدر رزقها وضد الاعتداء السافر في حجب المياه عن السكان لا سيّما المزارعين
ومع  اطلاق حملة قومية نقابية وشعبية ورسميّة لدعم الموقف المصري “.

في مشكلة مياه النيل بين مصر واثيوبيا ، مع مصر ظالمة او مظلومة ….ومعها في الحفاظ على شريان حياتها ومصدر رزقها وضد…

Posted by Abo Talal on Monday, June 22, 2020

 

عبد الوهاب خضر
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