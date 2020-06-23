فن وثقافة

خطورة الفضائيات على الأبناء موضوع حلقة ” أسرتى” بالإذاعة المصرية

كتب رضا النصيرى
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يقدم برنامج ” اسرتى”، فى حلقته اليوم على اثير شبكة صوت العرب فى تماما الثانية عشر ، فقرات متنوعة من خلال لقاء مع دكتورة امل مهران ، الأستاذة بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والتى تتحدث عن ضرورة انتباه الأهل لما يشاهده الابناء في الفضائيات المختلفة ، والتي قد تحمل رسائل خفية تؤثر على تفكيرهم واستقرارهم النفسي ، بالاضافة الى ضرورة دعم التواصل الاجتماعي بين الأجيال للحفاظ على الموروث الثقافي الذي يمثل جوهر الشخصية المصرية، ويليها فقرة اخرى مع دكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة ، وتتحدث عن تعدد أدوار المرأة المصرية والعربية وكيف تواجه أحيانا ثقافة تعوق تقدمها وتمكينها في المجتمع،الحلقة من اعداد وتقديم نجلاء عرفة وسامح عفيفى.

رضا النصيرى
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