السياحة تتسلم ٣٥ فندقا بعد تطبيق الاشتراطات الصحية

تسلم خلال اليومين الماضيين ٣٥ فندقا بسبعة محافظات هي القاهرة الكبري وجنوب سيناء والاسكندرية والاسماعيلية والبحر الاحمر والاقصر وأسوان ، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بالقاهرة الكبري هي هوليداي ان المعادي، والمعادي، وكايرو خان، وامارانت بيراميدز، والاهرامات الثلاثه (بارسيليو )، وهلنان لاند مارك، ومريديان المطار، فورسيزونز القاهرة، و ١١ فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي امفوارس، وموفنبيك شرم الشيخ ريزورت، وجراند اويزيس، وشتيجنبرجر الكزار، واكسبرينس سي بريز، ومونت كارلو ( الريتز كارلتون سابقا)، وجاز فنارة ريزورت ( ابروتيل كلوب فنارة سابقا)، وابروتيل فنارة ريذدانس، ونعمه هيلز، وأوناس، ودايف ان ريزورت، و ١٠ فنادق بمحافظه الاسكندريه هي ادهم كمبوند، وبناسيا، ومكة، والحرم، وقاعود، وآمون، والمعمورة بالاس، واللؤلؤة، وجرين بلازا ان، وموتيل كينج مريوت، وفندق واحد بمحافظة الاسماعيلية هو فندق ميركيور السياحي، و ٣ فنادق بمحافظه البحر الاحمر هما مينا مارك، والجفتون، ومارلين ان، وفندق واحد بمحافظه الاقصر هو فندق سوفتيل ونتر بالاس، وفندق واحد بمحافظه اسوان هو فندق كتراكت.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٣٠١ فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة. وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.