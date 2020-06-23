العراق تدعم حق مصر والسودان في مياه نهر النيل

أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين في كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة؛ لمناقشة التطوُّرات في ليبيا، وأزمة سدّ النهضة، على: ضرورة حلّ الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ. وان موقف العراق من التطوّرات في ليبيا: يدعم جميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، ويرفض التدخّلات الخارجيّة في الشُؤُون الداخليّة لليبيا، ويدعو إلى الحفاظ على وحدتها حُكُومة وشعباً.

وأكد علي ان موقف العراق إزاء أزمة سدّ النهضة هو دعم حُقُوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويُؤيّد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما، ويدعو الجانب الأثيوبيّ إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل.