شعراوى: مراجعة عقود تأجير بعض ساحات انتظار السيارات بالقاهرة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية وبعض المشروعات في منطقة المطرية وذلك بحضور المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وقيادات الوزارة والمحافظة .

قام شعراوي وعبد العال بتفقد سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة و الذي يجري الإنتهاء من تجهيزه حالياً لنقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة حيث يتضمن السوق حوالي ٧٦٩ باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم في المرحلة الاولي للسوق الجديد وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات .

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من نائب المحافظ ، حيث يجري العمل حالياً على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من بعض الأعمال المرتبطة بالتشطيبات الجارية للسوق لنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة تم تشكيلها خلال شهر مايو الماضى وضمت مسئولي المحافظة ومديرية أمن القاهرة وبعض الجهات ألآخري حيث بلغ عدد الباعة بسوق الخميس حوالي 572 بائع ، و سيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع ، خاصة أن الحكومة تسعي لإنشاء سوق نموذجي وحضاري جديد.

كما تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات بجوار مستشفي المطرية لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع المحيطة بها مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات . وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه قام بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتخصيص الباكيات بالمقر الجديد لسوق المطرية والذي يقام في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف ، وقامت المحافظة باسناد أعمال التشطيبات بالسوق الجديد لإدارة الاشغال العسكرية حيث تم الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وقال شعراوي أنه تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف علي بعض الاشتراطات الخاصة بعملية عقود الايجار للباعة الذين سيتم نقلهم ، ومن بينها أن يقوم الباعة بدفع قيمة الصيانة المطلوبة ويتم توريدها من المستأجرين لصالح المحافظة للقيام بأعمال الصيانة ، و أضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضاً علي تخفيض قيمة التأمين للمستأجرين من ٣ شهور الي شهر واحد ، مضيفاً أن العقود تتضمن أن يتم رفع عدادات المياه والكهرباء وفسخ التعاقد حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الايجارية عن ٣ أشهر بعد إنذاره خلال شهر من تأخيره في دفع القيمة الايجارية وأن يتم إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات ويجدد مع المنتظمين في السداد .

وأوضح الوزير أنه اتفق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة علي أن يتم تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع لكل مستأجر علي نفقته ويتم تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لكل ممر ، لافتاً الي ان المكان الجديد من المقرر ان يتم نقل كل الباعة الجائلين في المنطقة اليه خلال المرحلة المقبلة بعد نقل الباعة الموجودين في سوق المطرية القديم . وأشار اللواء خالد عبد العال أنه سيتم تخصيص أماكن للخدمات بالسوق الجديد لخدمة الباعة الذين سيتم نقلهم ، مع توفير مكتب لمتابعة العمل بالسوق ومنع أي مخالفات تحت إشراف المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وخلال الزيارة إستمع الوزير شعراوى ومحافظ القاهرة لشكوي سيدة متضررة من إزالة الكشك الخاص بها فى أعمال التطوير التى تتم بمنطقة المطرية ، مؤكدة أن الكشك كان مصدر دخلها الوحيد لأسرتها ، و وجه شعراوى بفحص الشكوى ودراستها بالتنسيق مع محافظة القاهرة والحى لبحث إمكانية تسليمها كشك فى موقع أخر أو نقلها إلى موقع السوق الجديد الجارى نقل الباعة له . وعقب ذلك تجول وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالمنطقة المحيطة بالسوق الجديد حيث تلاحظ وجود أعداد كبيرة من سيارات النقل والإشغالات ، ووجه اللواء محمود شعراوى علي الفور بمراجعة عقود تأجير بعض ساحات انتظار السيارات التابعة لحى المطرية المجاورة للسوق ورفع كافة الإشغالات الموجودة في تلك المنطقة ورفع السيارات المتهالكة من الطريق الخارجي للسوق والمؤدى إلى منطقة مجمع شركات البترول خاصة فى إطار أعمال التطوير الجارية وتنفيذ بعض المشروعات القومية ومن ضمنها مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد .

كما وجه وزير التنمية المحلية بإستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتى القاهرة والقليوبية للإنتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد للإنتهاء منها فى التوقيات المحددة وكذا سرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة فى الشوارع المؤدية لتلك المنطقة بالتنسيق مع مديريات الأمن . ومن جانبه وجه اللواء خالد عبدالعال رئيس حى المطرية بالمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات الموجودة فى المنطقة والبدء فى حملات مكبرة لشرطة المرافق و المرور لرفع كافة الاشغالات خاصة السيارات المتهالكة والقديمة فى تلك المنطقة وتحقيق السيولة المرورية .

وأوضح عبدالعال أن أعمال التطوير الجارية فى المطرية من طرق ومحاور مرورية ستنقل المنطقة بالكامل نقلة كبيرة خاصة مع الإنتهاء من ربط الطرق الموجودة بالمطرية مع طريق شبرا بنها الحر . وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية فى شارع مسطرد القديم المؤدى الى مجمع شركات البترول ، حيث يجرى بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية.