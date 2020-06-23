مدبولى يعلن عن مجموعة قرارات خاصة بتخفيف الإجراءات الاحترازية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الخاصه بتخفيف الإجراءات الاحترازية, وكذلك الفتح التدريجي للمنشات والمحلات والنوادي والسينمات والمسارح اعتبارا من يوم السبت القادم, ولكن بمجموعه من الشروط وقال رييس الوزراء ان هذه الاحراءات سيتم مراجعتها كلما استدعت الضروره مشيرا الى انه من بين تلك الاحراءات اعاده فتخ المطاعم والمقاهى والنوادي وكذلك دور المسرح والسينمات, بشرط ان لا تزيد نسيرالاشغال عن ٢٥٪؜ من قدرتها الاستيعابيهة, مشيرا الى ان المحلات التجاريه سيتم غلقها فىً التاسعه مساءا فىً حين ان المطاعم والمولات حتى الساعه العاشره مساء.

كما تقرر ان تعمل المقاهىً طبقا لهذه الشروط لكن بدون خدمه الشيشه وقال رئيس الوزراء انً وسائل النقل الجماعى سيتم السماح لها بالعمل حتى الساعه الثانيه عشر منتصف الليل ومعاوده العمل فىً الرابعه صباحا, وأشار رئيس الوزراء ان سيم السماح ايضا بفتح المساجد والكنايس طوال الاسبوع مع تعليق الصلاه الجماعيه الجمعهً بالنسبه للمسلمين والاحد بالنسبه للمسيحين وقال رئيس الوزراء انه سوف تستمر عنليات اغلاق الخدائق العامه والشواطىء والمتنزهات.