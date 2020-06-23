استرداد 280ألف متر أراضى لأوقاف الاسكندرية وضبط كمامات مغشوشة

كتب احمد سلامة

قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المنتزة، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبدالحميد ، رئيس الحي حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف بمساحة ٢٨٧٧٠٠ متر بنطاق الحي، شرق الاسكندرية. وتوجه مساعد رئيس حي ثان المنتزه للمتابعة العضو القانوني للازالة يرافقه ممثلي إدارة المشروعات بالحي، لإزالة حالات تعدي على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف المصرية تقع بنطاق حي ثان المنتزه، حيث تم إزالة تعديات على مساحة 287700 م2. من جهة اخرى تمكنت مباحث التموين بالإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع “بدون ترخيص” لتصنيع الكمامات بحوزته 80000 قطعة مستلزمات طبية “كمامة” بدون تصريح. البداية، عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات بقيام المدير المسئول عن مصنع “بدون ترخيص” لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 80000 قطعة مستلزمات طبية “كمامة” بدون تصريح، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. كما تمكنت مباحث التموين بالإسكندرية، اليوم، من ضبط 1527 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل غير صالحة داخل محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المنشية. البداية، عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المنشية لحيازته كميات من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام قبل ترويجها على المواطنين. على الفور تم مداهمة المحل والقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر على 1527 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.