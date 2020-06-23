المنوفية : تحرير172 محضر تموينى خلال يوم واحد

كتب عادل شحتينو

قامت مباحث التموين بالمنوفية بتحرير 172 محضر تمويني خلال يوم واحد تنوع ما بين تحرير 52 محضر مخالفات مخابز و120 محضر مخالفات أسواق . وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة بأنه تم تحرير 8 محاضرجنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز الباجور وسرس الليان وقويسنا لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى ، كماتم تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتجاز بناحية منشأة دملو مركزقويسنا لبيعه أسطونات غاز بأزيد من السعر الرسمى . مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات التموينية وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من المستغلين .