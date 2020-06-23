شعراوي: مراعاة مطالب المحافظين في تعيين القيادات المحلية فى الحركة الأخيرة

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية :أنه تم مراعاة مطالب السادة المحافظين فيما يخص بعض القيادات الذين تم تعيين فى الحركة الأخيرة بالمحليات ورغبتهم فى إجراء بعض التغييرات داخل المحافظة لضبط منظومة العمل المحلى ، وكذا الظروف الخاصة لعدد من القيادات . وكان الوزير قد أصدر قراراً بإجراء حركة تكميلية لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات ، وذلك بعد دراسة الوزارة للتظلمات التى تلقتها خلال الأيام الماضية وكذا دراسة كافة الآثار الخاصة بحركة المحليات الأخيرة والتى تضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 161 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكد شعراوى في بيان له اليوم، حرص الوزارة على تحقيق بيئة عمل جيدة لكافة القيادات المحلية بما يحقق الإنسجام والتجانس فى منظومة الإدارة المحلية بكل محافظة ، بما يساعد فى تحسين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى كافة الملفات المهمة .

وأعلن اللواء محمود شعراوى أن الحركة التكميلية تضمنت تعيين كل من محمد محمود أنيس عبد الحميد سكرتير عام لمحافظة الوادى الجديد ، وحاتم عباس مرسى ابراهيم سكرتير عام مساعد محافظة مطروح ، وماجد السيد أحمد على رئيساً لحى الموسكى ومحمد على عبدالجليل رئيساً لحى منشأة ناصر وهانى محمد عبدالقوى السيد رئيساً لحى الزاوية الحمراء وسعد محمد البدرى رئيساً لحى شبرا ومحمد أحمد هنداوى رئيساً لحى العامرية ثان بالإسكندرية وحسين لبيب عطية رئيساً لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ وأحمد السنوسى عبدالله رئيساً لمدينة سيدى غازي بكفر الشيخ ومحمد أحمد أبوالعنين هجرس رئيساً لمدينة الكردى ونعمان على نعمان رئيساً لحى الشرق بمحافظة بورسعيد وأحمد مصطفى السايس رئيساً لمركز ومدينة ملوى بالمنيا وكمال حلمى عثمان قناوى رئيساً لمدينة البصيلية بحرى بمحافظة أسوان ، كما شملت الحركة تعيين قيادتين جديتين لمدينتين بمحافظة شمال سيناء.