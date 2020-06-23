فور إعلانه عن علاج لمصابي فيروس كورونا محافظ المنوفية يقرر غلق صيدلية لمخالفتها للقانون

كتب عادل شحتينو

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (900 ) لسنة 2020 بغلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة الكائنة بناحية تلا غلقاً إدارياً لمدة شهر وذلك لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإعلانه عن نشاطه في علاج مصابي فيروس كورونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذا وجود أوراق دعاية واخري خاصة ببعض المرضي داخل الصيدلية ، بالاضافة الي وجود عبوات بها اعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي علي سائل أبيض وخل تفاح وعسل ابيض وعسل اسود داخل الصيدلية لاستخدامهم لعلاج فيروس كورونا . كما قرر محافظ المنوفية غلق صيدلية اخري بناحية سبك الأحد مركز أشمون غلقاً إدارياً لمدة شهر لمخالفتها للقانون ، حيث تلاحظ وجود 5 أوراق من نتائج تحاليل معملية لمرضي مختلفين داخل كرتونة ، ووجود قطن ملوث بالدماء داخل كرتونة بالصيدلية ، وكذا وجود سماعة وجهاز ضغط وجهاز نيبو لايزر داخل كرتونة علي أحد أرفف الصيدلية وذلك بالمخالفه للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إدارة الصيدلة. هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.