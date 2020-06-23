” د.جودة عبد الخالق وفاطمة المعدول” ضيوف اذاعة الشرق الاوسط ..الخميس

حلقة جديدة من برنامج الحلم المصري العاشرة مساء بعد غدا الخميس في اذاعة الشرق الاوسط حول جوائز الدولة التى منحتها وزارة الثقافة هذا العام لبعض العلماء والكتاب والمفكريين والأدباء والفنانين حيث يستضيف البرنامج د جودة عبدالخالق وزير التضامن الأسبق والحائز على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية أعلى وسام علمي مصري والدكتورة فاطمة المعدول زوجة الكاتب الراحل لينين الرملي الحائز على جائزة النيل في الفنون كما يستضيف البرنامج د سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق والحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، ويقول احمد ابراهيم مقدم البرنامج أنه من خلال الحوار يقوم بتسليط الضوء على مشوار حياة الضيوف وقصص كفاحهم وناجحهم وتقديمهم كقدوة تحتذى في العلم والعمل والاجتهاد

كما يتناول الضيوف أهم المحطات في حياتهم والشخصيات التي لها بصمات عليهم بالإضافة الى أهمية تكريم الدولة لهم من خلال وزارة الثقافة مُشيدين بحرص الدولة على استمرار منح الجوائز هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا والتي كان لها تأثير سلبي على تخفيض نسبة العمالة بالجهاز الإدارى ، البرنامج إعداد وتقديم احمد ابراهيم