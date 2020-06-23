في لقاء وزيرة التضامن مع قيادات الإتحاد العام لإصحاب المعاشات:وعود بتنفيذ كافة المطالب ومواجهة المشكلات 

إلتقت اليوم الثلاثاء وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين رياض القباج مع قيادات الإتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي ،وعبدالله أبو الفتوح الأمين العام والنائب الأول للإتحاد،وبحضور المستشار القانوني والمتحدث الرسمي للوزيرة ،ورئيس صندوق العاملين بالحكومة،ورئيس صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ومستشارة الوزيرة للتأمينات..

وقال عبدالله أبو الفتوح في تصريح عقب الإجتماع أن اللقاء تطرق إلى كافة مطالب أصحاب المعاشات خاصة مع بدء تنفيذ حكم العلاوت الخمس،حيث وعدت الوزيرة ببحث كافة المطالب والمشكلات التي تواجههم ..وأكد “أبو الفتوح” أن اللقاء تميز بسيادة روح الود والثقة ،بما يعود على أصحاب المعاشات من مزايا ..ووجه أبو الفتوح في تصريح الشكر للوزيرة على هذا اللقاء الذي يعتبره بداية عملية للحوار المتبادل من أجل مصالح الملايين من أصحاب المعاشات .