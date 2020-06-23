فصل10عمال وايقاف30 أخرين بشركة غزل شبين الكوم بعد استئناف عمل الشركة اليوم 

كتب عادل شحتينو

استأنفت شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عملها صباح اليوم بعد توقف دام قرابة شهر وانتظم العمل بالمصنع بالقوة الكاملة للمصنع بال3ورديات وسط فرحة وترحيب العمال بعودة العمل كشف احد العمال انه ومع بدء الوردية الأولى فوجئ بمنع أمن الشركة دخوله لصدور قرار بانهاء خدمتة ضمن 10عمال اعتبارا من21يونيه الجارى بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم27 بجلسة20يونيه أحدهم عضو بنقابة المصنع اضافة لايقاف30اخرين لحين انتهاء التحقيقات معهم بالشئون القانونية بالمصنع أشار احد العمال ان المفصولين والموقوفين لا يعلمون سبب وقفهم او فصلهم وأكد امتثال الجميع بالقرارات الصادرة من إدارة الشركة وتم عودتهم دون دخول الشركة والانتظام بالعمل!