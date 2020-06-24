” اتفاق ثلاثى ملزم” يساوى حلا نهائيا لأزمة السد الإثيوبي:الأمم المتحدة تطالب باحتكام الدول الثلاث لإعلان المبادئ والتوصل لاتفاق قانونى منصف

طالبت مصر من مجلس الامن الدولي “القيام بمسؤولياته”، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة، وذلك من خلال دورة في حماية السلم والأمن الدوليين.

واصلت إثيوبيا تصريحاتها العنترية حول ملء خزان السد في أول يوليو وقال وزير خارجية إثيوبيا إن بلاده لن تقبل أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل بحجة المفاوضات، مؤكدا أنه لا توجد أي قوة داخلية او خارجية يمكن أن تمنع أديس أبابا من ملء خزان السد.

فى المقابل الجانب المصرى الذى يؤكد دائما تمسكه بالمفاوضات للوصول الى اتفاق عادل فى صالح الدول الثلاث ولجأ لمجلس الامن لتجنب ما يهدد الأمن والسلم بالمنطقة عن طريق منع اثيوبيا من اتخاذ قرار أحادى ببدء الملء دون اتفاق، وعودتها الى طاولة المفاوضات بارادة سياسية نحو الوصول إلى اى اتفاق عادل، اما اذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، فسوف تكون القاهرة فى وضع يتعين عليها التعامل معه من خلال اجراء واضح وصريح.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان دوجاريك، أهمية الاحتكام إلى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015، بشأن دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي، حيث التوصل إلى اتفاق قانوني منصف يحفظ مصالح البلدان الثلاثة.