بسبب كورونا:إنخفاض دخل 73% من الأسر .. والاقتراض والمساعدات وسيلة الفقراء..و26% من الأفراد متعطلين .. و18% يعملون بشكل متقطع

كشف تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض دخل 5ر73% من الأسر بسبب انتشار فيروس كورونا، وثبات دخل 25% من الأسر، في حين ارتفع دخل 1% من الأسر، جاء ذلك في دراسة للجهاز حمل عنوان ” أثر فيروس كورونا على حياة الأسر المصرية” .

وأرجعت الدراسة انخفاض الدخل إلى الإجراءات الاحترازية بنسبة 60% ، والتعطل عن العمل 5ر35% وانخفاض الطلب 5ر31% .

وأشارت الدراسة إلى أن 50% من الأسر تقترض من الغير لسداد احتياجاتهم، و17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، و4ر5% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة .

وكشفت الدراسة أن 6ر69% من إجمالي الأفراد تغيرت حالته العملية، فنحو 7ر55% أصبحوا يعملون نصف الوقت و2ر26% من الأفراد متعطلين، و18% يعملون عملا منقطعا .

وأدى انخفاض الدخل إلى انخفاض استهلاك اللحوم والأسماك والفاكهة، وارتفاع استهلاك الأرز والبقوليات، كما ارتفع استهلاك الأدوات الطبية، والمنظفات والمطهرات وفواتير الانترنت.

وحول توقعات الشهور الثلاثة المقبلة، أشارت الدراسة إلى أن 5ر46% من الأسر يتوقعون ثبات الدخل، فيما توقع 2ر48% من الأسر خاصة في الريف استمرار انخفاض الدخل .