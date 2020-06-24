مساع حكومية لاستيعاب العمالة العائدة بسبب تداعيات كورونا

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة تعمل على استيعاب العمالة العائدة من الخارج، بسبب تداعيات أزمة فيروس كوورنا، وتعمل على توفير فرص عمل حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، وعن طريق أيضا معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في اطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

ودشنت وزارتا الهجرة والتخطيط، مجموعة عمل لدمج العمالة المصرية العائدة من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، لحصر كل بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة “نورت بلدك”، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية.

وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الهجرة، عن عودة 800 مواطن مصري من العالقين بالخرطوم، من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل في السفارة المصرية بالخرطوم.

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