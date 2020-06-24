“الجبلاية” تتسلح بقرار الحكومة لمواجهة تمرد الزمالك ودجلة وإف سي مصر

يعكف مسئولو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على مواجهة الاندية التي اعلنت رفضها استكمال بطولة الدوري هذا الموسم بحجة خوفهم من تعرض اي فرد من افراد فرقهم واجهزتهم الفنية للاصابة بفيروس كورونا.

وكان نادي اف سي مصر، قد اعلن انسحابه من مسابقة الدوري المصري، بعد رفضه السبت الماضي إجراء لاعبيه أي مسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد والتبرع بقيمة هذه المسحات لأي موسسة خيرية، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة برفض خوض مباريات الدوري وعودة المسابقة، وقرار الانسحاب من البطولة ورفض فكرة إجبار الأندية على استكمال مسابقة الموسم الجاري.

ولم يرد اتحاد الكرة على طلب اف سي مصر، وأعطى مسئولية مهلة لمدة أسبوع، مهددين بانه في حالة تمسكوا بالقرار ستتم معاقبة النادي بهبوطه رسميا لدوري الدرجة الرابعة، طبقا للائحة اتحاد الكرة الخاصة بالانسحاب من الدوري.

كما اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن لاعبي فريقه لن يخضعوا لمسحات فيروس كورونا المستجد، وسيصدروا بيانًا مشتركًا، سيوقعه قائد الفريق، ليعلنوا من خلاله رفض استئناف التدريبات في الوقت الحالي خوفا من الاصابة بوباء كورونا، مشددا على أنه لن يضحي بصحة لاعبيه ولاعبي الدوري من أجل فوز الأهلي ببطولة هذا الموسم.

وكان ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، قد اعلن اعتراضه على استكمال الموسم الجاري من الدوري خلال اجتماع اللجنة الخماسية مع الاندية معللا ان خزينة النادي لا يوجد بها ما يمكن صرفه على اللاعبين من اجل اعدادهم لاستكمال الموسم ومؤكدا ان استكمال الموسم سيعود بخسائر مادية كبيرة على كل اندية البطولة.

وكانت اللجنة الخماسية قد اجتمعت مع كل اندية الدوري الممتاز الاسبوع الماضي واستمعت لمطالبهم من اجل استكمال البطولة ولم يتمسك بالاعتراض على استكمال الموسم سوى الزمالك ووادي دجلة واف سي مصر في تراجعت بعض الاندية التي كانت تطالب بالغاء الموسم الجاري بعد وعود الجبلاية بالمساهمة في تذليل كل العقبات التي تواجهمم وعلى رأسهم الاتحاد السكندري والمصري والانتاج الحربي وطلائع الجيش وطنطا واسوان.

وقامت اللجنة الخماسية بارسال لجنة طبية لعمل مسحات لكل اندية الدوري من اجل ان ترفع من على كاهلهم قيمة هذه المسحات، كما وعدت بعد الاندية الغير قادرة ماديا على المساهمة في تكاليف الاقامة والانتقالات خلال استكمال الموسم.

ونفت وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التى اجرتها الاندية قبل عودة النشاط الرياضى، مؤكدة أن كل اتحاد مسئول عن كل الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للاكواد والضوابط التى تم الاعلان عنها فى مؤتمر الاعلان عن عودة النشاط الرياضى بحضور وزيرى الشباب والرياضة والاعلام ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة.