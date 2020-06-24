8ر2 مليار دولار تكلفة 3 مشروعات تكرير كبرى

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً للجنة العليا للمشروعات البترولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة التى تشمل مشروع توسعات معمل ميدور بالأسكندرية ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول والتي تبلغ تكلفتهم الاستثمارية 8ر2 مليار دولار ، والجارى تنفيذهم حالياً فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستدامة تأمين امدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى ، وبما يسهم في تحويل مصر لمركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .

وأوضح الملا أنه تم التأكيد على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التي تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتى نجمت عن جائحة كورونا ، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التى يتم استيرادها من الخارج والعمل على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع ، منوهاً أن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة.

وأكد وزير البترول على أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلى لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية ، وإلى أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى وتقدم الأعمال بمشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغ استثماراته 3ر2 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% ، وإنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة ، كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار ، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى ، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة، كما تم استعراض الموقف الحالي والجدول الزمنى لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية .

حضر الاجتماع الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والكيميائى اشرف الشامى نائب رئيس هيئة البترول للتكرير و التصنيع ، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى ، والكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور ، والمهندس محمد عبادى رئيس شركة أموك .