“الزراعة” تنفيذ 150 مدرسة حقلية في الأنشطة الزراعية والحيوانية بالتعاون مع الفاو وتمويل الايفاد

تحت إشراف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وفي إطار دور الوزارة فى تقديم الدعم الإرشادى للمزارعين يقوم مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة ( SAIL) التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية( IFAD) تنفيذ عدد 150 مدرسة حقلية إرشادية فى مجالات (المحاصيل – الخضر – الفاكهة – الإنتاج الحيوانى – التكنولوجيا المبتكرة) بمناطق عمل مشروع SAIL (مطوبس – مصر الوسطى – مصر العليا) وبالتعاون مع مع منظمة الأغذية والزراعة FAO >

ويقول د هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع انه تم الإتفاق مع منظمة الفاو على تنفيذ هذه المدارس الحقلية من خلال الإستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية وأضاف بأن المشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان

من ناحيته قال د مجدي علام منسق عام برنامج تغير المناخ( gef) ان هذا البرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامج ينفذها مرفق البيئة العالمي GEF في مشروع (سيل) علي مساحة 90 الف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تعاني من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة واضاف علام ان الفاو تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وانواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التي تحد من اثار المناخ مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه مثل القصب والأرز لمحاصيل اقتصادية اخري كالبنجر والنباتات الطبية والعطرية

والجدير بالذكر ان مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (sall)Kقام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف من أجل توفير فرص عمل في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا وذلك من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد)