الرئيس السيسي يصدق على التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي ، وضم المجلس في عضويته كل من:

المستشار عادل سيد عبد الرحيم بريك، نائب رئيس مجلس الدولة

وإيهاب محمد حسن أبو عيش، ممثلا لوزارة المالية، سامية زين العابدين عبد الله محمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة،

أحمد مختار مصطفى طلبة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة،

وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر، ممثلا للصحافة القومية،

سامح عبد الله محمد مرسي، ممثلا للصحافة القومية، اسامة سعيد محمد عثمان، ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة،، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات

وفى سياق متصل تم تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين وعضوية كلا من ، المستشار محمد رجب خليل إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله، خالد محمد إبراهيم نوفل – ممثلا لوزارة المالية، وليد زكريا على احمد – ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، ريهام على مصطفى كامل – من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، جمال راجى عنايت- من السخصيات العامة وذوى الخبرة ، عمرو عبدالحميد حسن – من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، سامى عبدالسلام يعدون – ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وهاله فاروق محمد حشيش- ممثلا لنقابة الإعلاميين، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة اربع سنوات