خبير مياه دولى: بدء تجمع المياه أمام سد النهضة..والفرصة مازالت متاحة للوصول الى اتفاق عادل

أكد خبير المياه الدولى ،دكتور ” عباس شراقى”، رئيس قسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ل ” الاهالى” ، ان الصور الفضائية الأخيرة اظهرت بدء تجمع المياه أمام سد النهضة نتيجة بداية الأمطار الحقيقية ولم يبدأ التخزين فى موقف تراعى فيه الحكومة الاثيوبية عدم الملء رغم التصريحات السياسية بان اثيوبيا مصممة على الملء فى يوليو بتوافق أو بدونه، لأن بدء الملء يمكن أن يقضى على فرصة تكملة المفاوضات، وفى بيان اليوم لوزير الرى والمياه السودنى أعلن أن اثيوبيا طلبت من السودان رغبتها فى العودة الى المفاوضات، والمقصود المفاوضات الثلاثية، لأن السودان تلعب دور المنسق فى الفترة الأخيرة ،حيث عقدت استمرت مفاوضات يونيو بناء على مبادرة من رئيس الوزراء السودانى، الأمر الذى يؤكد أن الفرصة مازالت متاحة للوصول الى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث وعليهم بذل الجهد والتحلى بالصبر والمرونة.

ان الصور الفضائية الأخيرة اظهرت بدء تجمع المياه أمام سد النهضة نتيجة بداية الأمطار الحقيقية ولم يبدأ التخزين فى موقف تراعى فيه الحكومة الاثيوبية عدم الملء رغم التصريحات السياسية بان اثيوبيا مصممة على الملء فى يوليو بتوافق أو بدونه، لأن بدء الملء يمكن أن يقضى على فرصة تكملة المفاوضات، وفى بيان اليوم لوزير الرى والمياه السودنى أعلن أن اثيوبيا طلبت من السودان رغبتها فى العودة الى المفاوضات، والمقصود المفاوضات الثلاثية، لأن السودان تلعب دور المنسق فى الفترة الأخيرة ،حيث عقدت استمرت مفاوضات يونيو بناء على مبادرة من رئيس الوزراء السودانى، الأمر الذى يؤكد أن الفرصة مازالت متاحة للوصول الى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث وعليهم بذل الجهد والتحلى بالصبر والمرونة.