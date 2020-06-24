احمد رجب رئيسا للجنة النقابية للبناء والأخشاب بالمنوفية

قرر رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب عبدالمنعم الجمل إعادة تشكيل الهيكل القيادي للجنة النقابية عن العاملين بطرق ونقل محافظة المنوفية .جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة النقابية اليوم الأربعاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة ..وتقرر إعادة التشكيل على النحو التالي :١ :أحمد أحمد رجب – رئيسا للجنة النقابية ، ٢:رمضان عبد السلام – أمينا عاما ..٣:عادل سلامه سليمان : أمين صندوق..٤:هاني منير جرجس : عضوا..٥:أحمد أبو العز الفقى :عضوا..يذكر أن الزميل أحمد رجب الرئيس الجديد للنقابة بالمنوفية يشغل موقع عضو المكتب السياسي بحزب التجمع ..