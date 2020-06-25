مذكرة تفاهم بين” اتحاد الغرف ” وشركة ” خالص ” لتطوير ورقمنة التعاملات التجارية

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة تفاهم مع شركة ( خالص) للمدفوعات الإلكترونية للتعاون في ملف التطوير و التحول الرقمي في ضوء استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم منتسبيه في مختلف القطاعات عبر نشر وتوزيع نقاط الدفع الإلكترونية التابعة لشبكة مدفوعات التجزئة “خالص” Khales، على التجار من أعضاء الاتحاد في جميع محافظات مصر دون تحميلهم أي أعباء مادية، في خطوة تمثل نقلة كبيرة لنشر ثقافة الدفع الرقمي ودعم التعامل اللانقدي ، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية الحديثة.

وقع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن “اتحاد الغرف”، وعن شركة “خالص” للمدفوعات الإلكترونية السيد/ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تقديم اكثر من 20 خدمة الكترونية للمستهدفين حيث ستتكفل “خالص” بتوفير أحدث أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني للشركات والتجار غير المتعاقدين مع شركات دفع أخرى، وذلك دون تحميلهم أي مبالغ أو أعباء، فضلًا عن تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة وتوفير الدعم الفني لها مع تزويد الأجهزة بمنصة خالص Khales المتطورة للدفع الإلكتروني، وهي منصة متقدمة تتيح لجميع التجار المشاركين طرق دفع حديثة بما في ذلك رمز الاستجابة للدفع السريع Code QR وخاصية الدفع “اللا تلامسي” وبمجرد حصول التاجر على الجهاز، سيصبح بإمكانه تقديم خدمات دفع الفواتير وتحصيل مستحقات الشركات والهيئات لجميع المواطنين، وبالتالي زيادة إيراداته عبر قنوات جديدة إضافة إلى ذلك، ستصمم شركة خالص برامج تحفيزية للأعضاء الحاصلين على نقاط الدفع الجديدة، بحيث تتم مكافأتهم طبقـًا لمعدلات المعاملات المالية الإلكترونية المحققة، وهو ما يضمن المزيد من النجاح لفكرة تشجيع التجار على تفضيل الدفع الإلكتروني ونشر تلك الثقافة بين المواطنين.

وستتيح “خالص” منصتها التسويقية للتجار المشاركين من أجل نشر عروضهم التسويقية ما يضمن قنوات جديدة للدعاية والتسويق، كما سترعى فعاليات خاصة للتوعية بأهمية التحصيل الإلكتروني، وستخصص وحدة داخل مركز خدمة العملاء “الكول سنتر” لاستقبال استفسارات التجار والرد على شكواهم في أسرع وقت. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن ” الاتحاد” من خلال غرفه التجارية بالمحافظات المختلفة سيقوم بتوزيع هذه الأجهزة على التجار المستهدفين ،لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون و تبادل الآراء ووجهات النظر بخصوص توفير نقاط بيع إلكترونية جديدة لمنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة ، وتوطيد التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المهارات و تدريب أعضاء الغرف و توعيتهم على أهمية التحصيل الإلكترونى واستخدام نقاط البيع الإلكترونية .

وإن الاتفاق يعد خطوة هامة لدعم التجار من أعضاء الغرف ويأتي في إطار دعم المبادرات والمشروعات الوطنية التي تساند خطة التحول الرقمي للدولة المصرية. وأكّد “العربي” أن مذكرة التفاهم ضمن خطة (الاتحاد) لتطوير أساليب العمل بالغرف التجارية واستخدام الطرق التكنولوجية في تنمية وتطوير الأداء بكافة غرف المحافظات بما يتماشى مع خطة الدولة للتطوير والتحول الرقمي فى المرحلة الحالية والمستقبلية بالتعاون مع شركة ” خالص ” للمشاركة فى تطوير الغرف ، سواء من حيث الخدمات المقدمة لمنتسبيها أو الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق أعضاء الغرف التجارية و المشاركة فى التحول الرقمى لتحقيق النجاح لتنمية الاقتصاد الوطنى بالاعتماد على التحول الرقمى كأهم وسيلة للتطوير.

وشدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به “الاتحاد” لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة ، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتمام عملية التحول الرقمي ، وميكنة كافة القطاعات بالدولة ، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل والمُساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية المُوحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة. من جانبه أعرب إبراهيم سرحان عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة المختلفة بهدف تقديم خدمات جديدة تدعم التجار وتنشر خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر. وأضاف “سرحان” أن التعاون يقدم أيضًا فرصة جديدة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين بأسهل وسيلة ممكنة ، مشيرًا إلى أن “خالص” تمارس دورها بكفاءة كذراع دفع إلكتروني للدولة المصرية، سواء من حيث تأسيس البنية التحتية التقنية اللازمة وتأمينها وتشفيرها ، وحتى تسويق تلك الخدمة ونشرها بين أكبر عدد من التجار والشركات والمستفيدين. وتابع: “يقدم هذا التعاون للتجار ميزة جديدة بدون أعباء مالية ، بل وبزيادة لإيراداتهم ودعمهم فنيًا وببرامج تحفيزية، وهذا يوضح مدى الفوائد التي ستعود على مسوقي التجزئة الذين يعملون في إطار الاقتصاد الرسمي، ولا بد أن الخطوة ستشجع آخرين على الدخول ضمن هذا النطاق”.

وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة إن لجنة التطوير بغرفة القاهرة عقدت سلسلة مباحثات مع مسئولي شركة خالص علي مدار الأسابيع الماضية لمناقشة الخدمات المشتركة ، التي من الممكن أن يتم تقديمها لمنتسبي الغرفة بالتعاون مع الشركة وبعد الاتفاق علي الخطوط العريضة تم عرض الموضوع بتفاصيله على المهندس إبراهيم العربي الذي رحب بمبادرة مذكرة التفاهم ، وأصر على تعميمها فى جميع غرف المحافظات لتكون الخدمات اكثر انتشارًا ولزيادة عدد المستفيدين. وأضاف “الوسيمي” إننا نسعى للاستفادة من تجربة شركة خالص الرقمية لإفادة منتسبينا في الأنشطة المختلفة بغرفة القاهرة ، لتنفيذ خطة التطوير التي يستهدفها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي مستقبلًا ، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تشمل كافة مشروعات الشركة التي تتعلق بهذا الملف كمبادرة لدعم منتسبي الغرفة و تحويل عمليات المدفوعات من نقدى إلى إلكترونى لا تلامسى في خطوة تطويرية للخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية للقاهرة و تحفيزًا لاستخدام طرق الدفع العصرى.