السودان ترسل خطابها الثانى لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

أرسل السودان خطابه الثانى إلى مجلس الأمن ليطلعه على آخر تطورات سد النهضة, وذلك بعد مفاوضات يونيو الأخيرة, وفيه أبدى السودان مخاوفه من بدء الملء فى غياب أى اتفاق، وأوضح أن خزان سد الوصيرص يقع على بعد 15 كم فقط من سد النهضة وهو سد صغير (7.5 مليار م3) عُشر سد النهضة (74 مليار م3) وبالتالى فانه يعرض حياة ملايين من المواطنين للخطر، والانفراد بالملء سوف يزيد من التور وعدم الاستقرار .

وقد دعت السودان مجلس الأمن بالآتى: 1- دعوة زعماء الدول الثلاث لحل النقاط الخلافية والوصول الى اتفاق. 2- الأخذ بالخطة السودانية كأساس للاتفاق النهائى 3- عدم تشجيع الدول الثلاث على اتخاذ أعمال احادية بما فيها بدء المل قبل الاتفاق. ويرى الخبراء انه خطاب قوى يحذر فيه السودان من خطورة الملء دون اتفاق من الناحية الفنية، بالاضافة الى تعارض ذلك مع اعلان مبادئ سد النهضة والاتفاقيات السابقة والأعراف الدولية ولهذا ترفض مصر أيضا الملء دون اتفاق.

ومن المتوقع أن تعود المفاوضات مرة أخرى خاصة وأن اثيوبيا أخبرت السودان باستعدادها للعودة الى المفاوضات الثلاثية فى وجود وزراء الخارجية مع وزراء الرى، ويأتى ذلك استجابة للدعوة المصرية والسودانية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والمجلس الوطنى الأمريكى وبعض الدول الكبرى لمواصلة المفاوضات وعدم اتخاذ أى عمل أحادى قبل الاتفاق، الامر الءى يؤكد ان الاتفاق اصبح وشيكا بصياغة دبلوماسية تتجنب النقاط الخلافية الدقيقة المستعصية، والتى تزيد بمرور الوقت، ولن تنتهى اذا تمسكت بها كل الاطراف.