آخر خبر

331 ألف فدان المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان حتى عام 2018/2019

كتب عبد اللطيف وهبه
4

أعلن الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة ان مساحه الاراضى المستصلحة خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩ بلغت 115.7 ألــــف فــــدان مقابل 59.2 ألف فـدان عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 95.5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشركات القطاع الخاص هذا العام . كما بلغـت مســاحة الأراضي الخاصة بشــــركات القطــاع الخـــاص 59.7 ألف فـــدان بنسبة 51.6% ثم مســـاحة الجمعيــات التعاونية 50.0 ألف فدان بنسبة 43.2 ٪ ثم المســـاحة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 6.0 ألف فدان بنسبة 5.2 % .

وبلغـت المســــــاحة المستصلحة التابعة لمشروع المليون ونصف فدان 331 ألف فدان واحتــلت محافظــة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 148.5 الف فدان بنسبة 44.9 % تليهـا محافظة المنيا بمساحة 117.1 الف فدان بنسبة 35.4 % ثم محافظـــة الـــوادى الجديــد بمســاحة 64.6 ألف فــدان بنسبة 19.5 % وقال الحهاز ان المسـاحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية ( إنتاج ألبـان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنــام ) من الأراضي المستصلحــة 337 فدان عام 2018/ 2019 مقابل 255 فدان عام2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 32.2٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.

عبد اللطيف وهبه
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق