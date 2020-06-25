331 ألف فدان المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان حتى عام 2018/2019

أعلن الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة ان مساحه الاراضى المستصلحة خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩ بلغت 115.7 ألــــف فــــدان مقابل 59.2 ألف فـدان عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 95.5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشركات القطاع الخاص هذا العام . كما بلغـت مســاحة الأراضي الخاصة بشــــركات القطــاع الخـــاص 59.7 ألف فـــدان بنسبة 51.6% ثم مســـاحة الجمعيــات التعاونية 50.0 ألف فدان بنسبة 43.2 ٪ ثم المســـاحة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 6.0 ألف فدان بنسبة 5.2 % .

وبلغـت المســــــاحة المستصلحة التابعة لمشروع المليون ونصف فدان 331 ألف فدان واحتــلت محافظــة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 148.5 الف فدان بنسبة 44.9 % تليهـا محافظة المنيا بمساحة 117.1 الف فدان بنسبة 35.4 % ثم محافظـــة الـــوادى الجديــد بمســاحة 64.6 ألف فــدان بنسبة 19.5 % وقال الحهاز ان المسـاحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية ( إنتاج ألبـان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنــام ) من الأراضي المستصلحــة 337 فدان عام 2018/ 2019 مقابل 255 فدان عام2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 32.2٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.