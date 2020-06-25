عبد العاطى: مصر سترجع للتفاوض إذ وجدت أن هناك نية للوصول إلى اتفاق

أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن تعامل الدولة مع ملف سد النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري، خاصة وأن مصر تعتبر أكبر دولة جافة في العالم ونعتمد على النيل بنسبة 97%. وأضاف “عبدالعاطي”، خلال مداخلة هاتفية، أمس ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر، أنه كان يتم الاتفاق بين الطرفين خلال مفاوضات السد الاثيوبى مع إديس ابابا على جوانب ثم يتم تغييرها في الجلسة التي تليها، مشيرا الى ان القاهرة وصلت لحلول فنية وقدمتها لإثيوبيا لتوفير الكهرباء من السد دون الإضرار بحصة مصر من المياه ولكنها لم ترد على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي أثناء ملء السد، مشددا على ان مصر سترجع للتفاوض إذ وجدت أن هناك نية للوصول إلى اتفاق”.