الزراعة: ضبط 3 مصانع أعلاف غير مرخصة في محافظة البحيرة

أكد الدكتور “طارق سليمان” رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية, وفي إطار التعاون المستمر بين شرطة البيئة والمسطحات وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لضبط إيقاع صناعة الاعلاف وتداولها, بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية. والواجب تسجيله بوزارة الزراعة ويتم تصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك من الوزارة ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك.

واضاف سليمان انه فى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة المركز الاقليمى للأغذية والاعلاف وشرطة البيئة والمسطحات. فقد وردت معلومات عن قيام 3 مصانع للاعلاف بمحافظة البحيرة تقوم بتصنيع الأعلاف بدون ترخيص، كما تصنع مخاليط أعلاف غير مسجلة وغير معتمدة بوزارة الزراعة، فقد تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية زراعة البحيرة، وقد داهمت القوة المصانع حيث تبين مايلى:-

ضبط 3 مصانع أعلاف تنتج أعلاف دواجن وماشية بدون ترخيص ومخزن خامات مواد العلف 150 طن بدون ترخيص، وإجمالى المضبوطات 250 طن خامات بالإضافة إلى 55 طن أعلاف. هذا وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها . ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).