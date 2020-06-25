“كرم جبر” رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام خلفاً ل” مكرم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر، خلفا لمكرم محمد احمد الرئيس السابق للمجلس ، وضم فى عضويته كلا من، المستشار محمد عبد السميع إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم – ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبي – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحي – صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى – إعلامي، ورانيا متولی هاشم – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي – ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات