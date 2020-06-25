هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تستأنف برامجها التدريبية الكترونياً

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بناءً على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، البدء فى تسجيل كافة الدورات التدريبية لمركز تدريب الهيئة وكذلك لبرنامجى منح شهادات مزاولة الإستيراد والتصدير لرجال الأعمال وتلقى الطلبات لها إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة على شبكة الإنترنت.

وقال المهندس/ اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هذا التوجه يأتي فى إطار حرص الهيئة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد وتنفيذاﹰ للتوجهات الإستراتيجية للدولة فى التحول الرقمى فى مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، فضلاﹰ عن الإستفادة من البنية التحتية المتطورة والكفاءة الرقمية التى تتميز بها الهيئة.

وأوضح جابر أنه تقرر أيضاً استكمال تنفيذ الدورات التدريبية المتوقفة، المسجلة والمسدد رسومها مسبقاﹰ، وذلك من خلال إستخدام تقنية الڤيديو كونفرانس، حيث ستقوم الإدارة العامة لمركز التدريب بالهيئة بالتواصل مع السادة المتدربين المسجلين لديها فى تلك الدورات للتنسيق معهم فى كيفية وﺁلية التنفيذ.