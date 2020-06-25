الزراعة: الحجر الزراعي الصيني يفوض نظيره المصري باعتماد مزارع التمور التصديرية للصين

تلقى “السيد القصير” وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, تقريرا من الدكتور “أحمد العطار “رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد تفويض الحجر الزراعي الصيني لنظيره المصري باعتماد مزارع التمور للتصدير إلي الصين.

وقال العطار أنه نظرا لظروف فيروس كورونا وصعوبة السفر الدولي قام الحجر الزراعي الصيني بتفويض نظيره المصري في اعتماد المزارع التصديرية طبقا للاشتراطات الفنية الصينية وأضاف ان هذه الخطوة من الجانب الصيني تعكس ثقة السلطات الصينية في الحجر الزراعي المصري وسوف يسهم هذا التفويض فى زياده صادرات مصر للصين من التمور والتغلب على الآثار السلبية لأزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج مصر من التمور يبلغ 1,7مليون طن سنويا من حوالي 15 مليون نخلة تتمركز في أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه والبحيرة والشرقية ويبلغ انتاجنا حوالى 18% من الإنتاج العالمي والجدير بالذكر ان المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وتشهد إقبالا متزايدا من جميع الدول نظرا لجودتها العالية حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 3,5 مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن رغم تفشي فيروس كورونا في العالم.